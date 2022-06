Carditello Festival, al via la stagione dei concerti: per i possessori dei biglietti un volo in mongolfiera (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Sabato 2 luglio, presso il Real Sito di Carditello, alle ore 21.00, di scena “Passione Live”, un concerto al contempo moderno e tradizionale, capace di stupire ed emozionare. Lo spettacolo è un viaggio sensoriale capace di trasportare, metaforicamente, il pubblico nel cuore pulsante di una città senza tempo (Napoli); dove la musica è espressione e parte integrante di una cultura unica al mondo. Protagonisti della serata, che inaugurerà la stagione degli eventi del prestigioso Carditello Festival 2022, sono i più interessati cantanti e musicisti della scena musicale napoletana: Raiz (Almamegretta), Enzo Gragnaniello, ‘O Zulù (99 Posse), Francesco di Bella (24 Grana), FLO, Maldestro, Gnut, Irene Scarpato (Suonne d’Ajere), Simona Boo, saranno accompagnati sul palco da musicisti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Sabato 2 luglio, presso il Real Sito di, alle ore 21.00, di scena “Passione Live”, un concerto al contempo moderno e tradizionale, capace di stupire ed emozionare. Lo spettacolo è un viaggio sensoriale capace di trasportare, metaforicamente, il pubblico nel cuore pulsante di una città senza tempo (Napoli); dove la musica è espressione e parte integrante di una cultura unica al mondo. Protagonisti della serata, che inaugurerà ladegli eventi del prestigioso2022, sono i più interessati cantanti e musicisti della scena musicale napoletana: Raiz (Almamegretta), Enzo Gragnaniello, ‘O Zulù (99 Posse), Francesco di Bella (24 Grana), FLO, Maldestro, Gnut, Irene Scarpato (Suonne d’Ajere), Simona Boo, saranno accompagnati sul palco da musicisti ...

anteprima24 : ** Carditello festival, al via la stagione dei #Concerti: per i possessori dei biglietti un volo in mongolfiera **… - casertatodaynew : PASSIONE LIVE Sabato 02 luglio al Carditello Festival 2022 presso Real Sito di Carditello via Carditello – San Tamm… - rep_napoli : Carditello festival: musica napoletana nel Real sito [di Raffaele Sardo] [aggiornamento delle 11:34] - VesuvioLive : Via al Festival di Carditello: tanti ospiti e voli serali in mongolfiera gratis - hungrypromo : RT @ViviCampania: PASSIONE LIVE il 2 luglio inaugura la stagione dei concerti del Carditello festival. Prevendite attive! - -