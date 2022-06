Vertice G7: cosa hanno concordato i leader? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si è concluso il Vertice del G7. I leader del Gruppo dei Sette hanno discusso della guerra in Ucraina, dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari e di tanti altri temi. Vertice G7: cos’è stato concordato? I leader del Gruppo dei Sette (G7) hanno concluso il loro Vertice di tre giorni. La discussione principale del Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si è concluso ildel G7. Idel Gruppo dei Settediscusso della guerra in Ucraina, dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari e di tanti altri temi.G7: cos’è stato? Idel Gruppo dei Sette (G7)concluso il lorodi tre giorni. La discussione principale del

Pubblicità

latine_rebellee : RT @Giancky26: Putin ha confermato la sua presenza al vertice del G20 a Bali in novembre. Anche Zelensky è stato invitato. Vediamo cosa suc… - HodajahL : RT @Giancky26: Putin ha confermato la sua presenza al vertice del G20 a Bali in novembre. Anche Zelensky è stato invitato. Vediamo cosa suc… - FedericoFistar1 : RT @Giancky26: Putin ha confermato la sua presenza al vertice del G20 a Bali in novembre. Anche Zelensky è stato invitato. Vediamo cosa suc… - PhryneFisher4 : RT @Giancky26: Putin ha confermato la sua presenza al vertice del G20 a Bali in novembre. Anche Zelensky è stato invitato. Vediamo cosa suc… - Tempi_it : Il vertice Nato e il rischio del disimpegno americano dall’Europa. Ieri è iniziato il summit dell'Alleanza a Madrid… -