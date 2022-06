TS – “Pirlo mi ha fatto crescere Bonucci e Chiellini due esempi”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-29 18:34:17 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: LECCE – Gianluca Frabotta, nuovo terzino del Lecce, si è presentato oggi alla stampa e in conferenza stampa si è espresso così: “Vengo da una stagione in cui sono stato fermo, per me sarà senza dubbio un anno molto importante. Personalmente non vedo l’ora di iniziare il campionato, perchè ho tanta voglia e determinazione. Di questa piazza me ne hanno parlato bene, uno su tutti Barak, che è rimasto solo sei mesi, ma si è trovato bene, sia per come si vive in città e per il calore dei tifosi”. Frabotta: “è il tecnico che mi ha” “Tra i tecnici che hanno inciso sulla mia crescita, dico, perché mi ha dato tanto spazio e sentivo proprio la fiducia quando mi faceva giocare. Mi ha migliorato tanto. Mi giocherò il posto ...