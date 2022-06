Terrore in strada, sequestrano un ragazzo e gli puntano una pistola addosso: “Adesso fai quello che ti diciamo” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si sono affiancati con l’auto. E non certo perché si erano persi, non trovavano più la strada di casa e volevano chiedere informazioni. Lo hanno fatto perché avevano solo un obiettivo: mettere a segno un colpo, rubare un’auto. Questo è quello che è successo a Fiumicino, intorno alle 21 di lunedì scorso: ‘protagonista’ un ragazzo di appena 27 anni, che è stato ‘sequestrato’ nella sua macchina e minacciato da due uomini armati di pistola. Da Fiumicino al Corviale per rubare l’auto: i fatti Il 27enne, che ha poi deciso di sporgere denuncia e raccontare quella serata e quei momenti di Terrore, ha spiegato agli agenti di Polizia di essere stato avvicinato, mentre si trovava in auto a Fiumicino, da due uomini, anche loro a bordo di una vettura. I due malviventi, poi, lo hanno minacciato con una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si sono affiancati con l’auto. E non certo perché si erano persi, non trovavano più ladi casa e volevano chiedere informazioni. Lo hanno fatto perché avevano solo un obiettivo: mettere a segno un colpo, rubare un’auto. Questo èche è successo a Fiumicino, intorno alle 21 di lunedì scorso: ‘protagonista’ undi appena 27 anni, che è stato ‘sequestrato’ nella sua macchina e minacciato da due uomini armati di. Da Fiumicino al Corviale per rubare l’auto: i fatti Il 27enne, che ha poi deciso di sporgere denuncia e raccontare quella serata e quei momenti di, ha spiegato agli agenti di Polizia di essere stato avvicinato, mentre si trovava in auto a Fiumicino, da due uomini, anche loro a bordo di una vettura. I due malviventi, poi, lo hanno minacciato con una ...

