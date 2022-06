Spari contro case in Toscana, inchiesta per turbative d'asta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Perquisizioni in Val di Nievole, nella provincia di Pistoia, nelle abitazioni di alcune famiglie, tutte di origine calabrese e domiciliate tra Monsummano, Larciano e Lamporecchio (Pistoia), riguardo a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Perquisizioni in Val di Nievole, nella provincia di Pistoia, nelle abitazioni di alcune famiglie, tutte di origine calabrese e domiciliate tra Monsummano, Larciano e Lamporecchio (Pistoia), riguardo a ...

Pubblicità

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Spari contro case in Toscana, inchiesta per turbative d'asta Pm Pistoia e Cc, 'Per intimidire i… - Nazione_Pistoia : Aste pilotate: spari contro le case per vincere i lotti. Sgominata banda - qn_lanazione : Aste pilotate: spari contro le case per vincere i lotti. Sgominata banda - xiana44698880 : RT @fortnardelli: La sfida principale per l'UE nei prossimi mesi sarà proteggere la propria popolazione dalle conseguenze delle sanzioni co… - tigrelt : RT @fortnardelli: La sfida principale per l'UE nei prossimi mesi sarà proteggere la propria popolazione dalle conseguenze delle sanzioni co… -