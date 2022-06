Siccità: invasione di cavallette in Romagna (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non solo Sardegna. Anche nelle campagne della Romagna, più esattamente in provincia di Forlì - Cesena, c'è da alcuni giorni un'invasione di cavallette. Colpite specialmente le vallate dei fiumi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non solo Sardegna. Anche nelle campagne della, più esattamente in provincia di Forlì - Cesena, c'è da alcuni giorni un'di. Colpite specialmente le vallate dei fiumi ...

Il picco dell'invasione dovrebbe ormai essere vicino e, sempre secondo gli esperti, ci vorrà poco meno di un mese perché il fenomeno si esaurisca naturalmente.