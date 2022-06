Scontro Conte-Draghi: “Grave che un premier tecnico si intrometta nella vita del M5S” (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA – È Scontro Conte-Draghi. Il presidente del M5s si è detto “sconcertato” riguardo alcune indiscrezioni di stampa su una richiesta del premier a Beppe Grillo di rimuovere l’ex presidente del consiglio dal ruolo di leader dei pentastellati. “Vorrei precisare che Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, vorrei chiarire che siamo una comunità, lavoriamo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Battista fa arrabbiare Grillo Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo Chigi” M5S sulle spese militari: “Dietrofront governo, no a narrazioni di comodo” Conte difende il reddito di cittadinanza: “Le destre non avranno mai il suo scalpo” Conte e il Quirinale: “Non poniamo veti ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA – È. Il presidente del M5s si è detto “sconcertato” riguardo alcune indiscrezioni di stampa su una richiesta dela Beppe Grillo di rimuovere l’ex presidente del consiglio dal ruolo di leader dei pentastellati. “Vorrei precisare che Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, vorrei chiarire che siamo una comunità, lavoriamo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Battista fa arrabbiare Grillo Per Tajani “deve restare a Palazzo Chigi” M5S sulle spese militari: “Dietrofront governo, no a narrazioni di comodo”difende il reddito di cittadinanza: “Le destre non avranno mai il suo scalpo”e il Quirinale: “Non poniamo veti ...

