Palinsesti Rai | tutte le fiction | film tv e soap in programma 2022 2023

(Di mercoledì 29 giugno 2022) IRai, annunciano tanti ritorni importanti, da Mina Settembre a La Porta Rossa, da Imma Tataranni a Che Dio ci Aiuti. Senza dimenticare l’immancabile Montalbano che, in mancanza di nuovi, tornerà con i primi in versione restaurata. E non mancheranno le grandi novità con l’arrivo di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso, Sopravvissuti, Mai più Come Prima e Sei Donne, e titoli dedicati alla nostra storia e al sociale. A seguire iRaiprevisti per l’autunnoe per la primavera: 1 . ESTERNO NOTTE – Rai 1 (3 Serate) Prodotto da The Apartment e Kavacin collaborazione con Raie in coproduzione con Arte France. Con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Daniela Marra, Gabriel ...