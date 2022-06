Morgane 2 arriva a ottobre su Rai 1 | tutto sulla seconda stagione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Non andrà in onda in Italiacon la sua. La Rai sa che è un titolo forte, che può portare ascolti migliori se spostata di qualche settimana e allora ecco che si punta sul mese di. Come svelato nel book che ci raccontaquello che succederà nei prossimi mesi sui canali Rai,-Detective Geniale andrà in onda con la suasu Rai a a partire dal mese di. Dovrebbe essere il 4il giorno del suo debutto. Bisogna infatti anche aspettare i tempi tecnici, visto che la serie è andata da poco in onda in Francia. Laè stata ancora un grandissimo successo per la tv francese, con oltre 9 milioni di spettatori ...