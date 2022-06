Manila Nazzaro: “Non mi sposo più”. Poi la confessione sul “GF Vip 7” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, la splendida Manila Nazzaro aveva deciso di suggellare il suo amore con Lorenzo Amoruso celebrando un matrimonio da sogno. Del suo progetto aveva parlato in diverse occasioni, ma a quanto pare qualcosa non è andato per il verso giusto: l’ex gieffina ha affermato di non voler più convolare a nozze. Che cosa è successo? Manila Nazzaro non si sposa più È passato un anno e mezzo da quando, per la prima volta, Manila Nazzaro aveva mostrato su Instagram un bellissimo anello di fidanzamento: era solamente un regalo di compleanno, perché all’epoca era ancora in attesa del divorzio dal suo ex marito Francesco Cozza. E quando finalmente quest’ultimo atto è diventato ufficiale, nulla più avrebbe potuto impedire ai due innamorati di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 giugno 2022) Protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, la splendidaaveva deciso di suggellare il suo amore con Lorenzo Amoruso celebrando un matrimonio da sogno. Del suo progetto aveva parlato in diverse occasioni, ma a quanto pare qualcosa non è andato per il verso giusto: l’ex gieffina ha affermato di non voler più convolare a nozze. Che cosa è successo?non si sposa più È passato un anno e mezzo da quando, per la prima volta,aveva mostrato su Instagram un bellissimo anello di fidanzamento: era solamente un regalo di compleanno, perché all’epoca era ancora in attesa del divorzio dal suo ex marito Francesco Cozza. E quando finalmente quest’ultimo atto è diventato ufficiale, nulla più avrebbe potuto impedire ai due innamorati di ...

