LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani in finale dal metro, Bertocchi eliminata per pochissimo (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 13.02: Appuntamento alle 14.30 con la finale del Team Event, ma senza l’Italia. 13.00: Chiara Pellacani è in finale, invece, con il settimo punteggio e può lottare per una medaglia. 12.59: Elena Bertocchi manca la finale per mezzo centesimo di punto. Davvero una beffa atroce per la lombarda che ha chiuso con 246.05 contro i 246.10 della svedese Gullstrand. 12.57: Non sarà finale per Elena Bertocchi. Anche Erlam va davanti all’azzurra, che è tredicesima. 12.56: Clamorosa gara della svedese Nilsson che supera i 262 punti e si posiziona al secondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 13.02: Appuntamento alle 14.30 con ladel Team Event, ma senza l’Italia. 13.00:è in, invece, con il settimo punteggio e può lottare per una medaglia. 12.59: Elenamanca laper mezzo centesimo di punto. Davvero una beffa atroce per la lombarda che ha chiuso con 246.05 contro i 246.10 della svedese Gullstrand. 12.57: Non saràper Elena. Anche Erlam va davanti all’azzurra, che è tredicesima. 12.56: Clamorosa gara della svedese Nilsson che supera i 262 punti e si posiziona al secondo ...

