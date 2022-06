LIVE Sinner-Ymer 6-4 5-2, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro avanti di un break nel secondo set (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Sinner conferma ancora il break nel secondo set. 40-15 L’italiano piazza una gran prima. 30-15 Servizio e diritto di Sinner. 15-15 l’azzurro trova una buona prima da sinistra. 0-15 Doppio fallo di Sinner. 4-2 Il classe 1998 prova a restare in scia. 40-15 Servizio e diritto dello svedese. 30-15 Doppio fallo di Ymer. 30-0 Spinge Ymer da fondocampo: non basta la difesa di Sinner. 15-0 Diritto vincente di Ymer in uscita dal servizio. 4-1 Sinner SHOW E break CONFERMATO 40-15 DOVE L’HA MESSA Sinner CON IL DIRITTO DIAGONALE 30-15 Chiusura a rete di Ymer che sale in cattedra con il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2conferma ancora ilnelset. 40-15 L’italiano piazza una gran prima. 30-15 Servizio e diritto di. 15-15trova una buona prima da sinistra. 0-15 Doppio fallo di. 4-2 Il classe 1998 prova a restare in scia. 40-15 Servizio e diritto dello svedese. 30-15 Doppio fallo di. 30-0 Spingeda fondocampo: non basta la difesa di. 15-0 Diritto vincente diin uscita dal servizio. 4-1SHOW ECONFERMATO 40-15 DOVE L’HA MESSACON IL DIRITTO DIAGONALE 30-15 Chiusura a rete diche sale in cattedra con il ...

