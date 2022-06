Lazio, colpo giovane per Sarri: è fatta per l’ex Roma Cancellieri (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Lazio ha chiuso l’acquisto di Matteo Cancellieri, ala classe 2002 di proprietà del Verona. Sono stati definiti anche gli ultimi dettagli per chiudere un’operazione lampo condotta sotto traccia dal ds Tare che regalerà a Maurizio Sarri il ‘vice Pedro‘, con prospettiva da titolare fin da subito. Otto milioni di euro circa l’investimento, che andrà ad occupare una casella importante all’interno della rosa – negli ultimi tempi rimasta scoperta. Un profilo quello di Cancellieri giovane e di prospettiva sulla fascia destra, capace anche di aiutare il capitano della Lazio Immobile in termini di gol e di alternanza, in una stagione pesante con il doppio impegno Serie A – Europa League. Giovedì mattina le visite mediche per il secondo acquisto della Lazio in questa sessione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Laha chiuso l’acquisto di Matteo, ala classe 2002 di proprietà del Verona. Sono stati definiti anche gli ultimi dettagli per chiudere un’operazione lampo condotta sotto traccia dal ds Tare che regalerà a Maurizioil ‘vice Pedro‘, con prospettiva da titolare fin da subito. Otto milioni di euro circa l’investimento, che andrà ad occupare una casella importante all’interno della rosa – negli ultimi tempi rimasta scoperta. Un profilo quello die di prospettiva sulla fascia destra, capace anche di aiutare il capitano dellaImmobile in termini di gol e di alternanza, in una stagione pesante con il doppio impegno Serie A – Europa League. Giovedì mattina le visite mediche per il secondo acquisto dellain questa sessione ...

Pubblicità

marcoconterio : ???? La #Lazio sorprende e piazza il colpo Matteo Cancellieri: il talento arriva dall'#HellasVerona. Superato il Sass… - Giorgiolaporta : Lo so che preferivate l’amico dei terroristi rossi, ma vi ricordo che #Bolsonaro è presidente del #Brasile a seguit… - leggoit : #Lazio, nuovo colpo: fatta per #Cancellieri, arriva dal #Verona - FLASH78905480 : Per carità #Cancellieri gran colpo della #Lazio, ma quanto ballottaggio in avanti? Almeno stiamo svecchiando ... - zazoomblog : Calciomercato Lazio colpo a sorpresa: vicino Cancellieri del Verona - #Calciomercato #Lazio #colpo -