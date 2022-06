Fedex e J Ax in Duomo | un abbraccio in musica | in ventimila dall' alba per applaudire i loro idoli

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @Corriere: Fedex e J-Ax di nuovo insieme a Milano: i primi video da piazza Duomo gremita - infoitcultura : Fedex e J-Ax di nuovo insieme a Milano: i primi video da piazza Duomo gremita - Corriere : Fedex e J-Ax di nuovo insieme a Milano: i primi video da piazza Duomo gremita -

CasertaNews

Paola Pastorini Un grande abbraccio: ventimila persone incuranti della minaccia di pioggia accolgono i loro idoli a braccia alzate. In piazzadalle 1830 c'è solo spazio per la musica. È il lungo live gratuito Love Mi organizzato da Fedez. L'intento è nobile, il ricavato è per Tog, onlus che si occupa di bimbi con gravi patologie ......con la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria sul palco allestito in piazza del... Sul palco anchee J - Ax che torneranno a esibirsi insieme dopo 4 anni. Due musicisti casertani per il mega concerto di Fedez e J-Ax Paola Pastorini Un grande abbraccio: ventimila persone incuranti della minaccia di pioggia accolgono i loro idoli a braccia alzate. In piazza Duomo dalle 1830 c'è solo spazio per ...20mila partecipanti hanno preso parte, nella serata di martedì 28 giugno, al concerto "Love Mi", evento benefico organizzato da Fedez e J-Ax in piazza Duomo. Agli spettatori, che hanno preso d'assalto ...