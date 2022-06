Due carabinieri fuori servizio sventano un omicidio a Seregno

Pubblicità

enpaonlus : Porto Empedocle, lieto fine per i due piccoli di Aquila di Bonelli sottratti ai bracconieri - Giornale di Sicilia -… - Agenzia_Ansa : Due giovani incensurati di origine kosovare, un uomo e una donna, si sarebbero addestrati per compiere atti violent… - TgrRai : RT @TgrRaiUmbria: #Incidente ad Amelia, tre feriti gravi Ieri sera, dopo le 22.30, lo scontro tra due vetture ha causato il ferimento di tr… - himeralive : Le attività d’indagine finalizzate all’individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili a… - TgrRaiUmbria : #Incidente ad Amelia, tre feriti gravi Ieri sera, dopo le 22.30, lo scontro tra due vetture ha causato il ferimento… -

... hanno detto gli avvocati Roberto Trevia e Alessandro Moroni, legali deifratelli. L'ultima a ... accompagnata dal capitano Vincenzo Spataro, comandante del Nucleo Investigativo deidi ...A rivestire un ruolo determinante in questa situazione sono però stati i vicini deiconiugi, ... SCAMBIA L'AMANTE DELLA MOGLIE PER UN LADRO:INTERVENGONO SUL POSTO, MA... Secondo quanto ...Due carabinieri fuori servizio hanno fermato un uomo che tentava di uccidere un rivale con un coltello. E’ successo ieri pomeriggio a Seregno. Due carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia ...Un appello importante quello lanciato dai carabinieri della Compagnia di Portogruaro e dalla ... l’aggressione di lunedì a Bibione si sarebbe svolta in due diversi momenti: in via Pirano a Bibione e ...