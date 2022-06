Draghi sforna 3-I Spa Un altro carrozzone fotocopia di Sogei e PagoPa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Le tre “i” del nome stanno per Inps, Istat, Inail. Ad annunciare la nascita della nuova società “3-I Spa”, con un comunicato del 14 aprile, era stato il ministero del Lavoro. “Con il decreto legge per le misure urgenti di attuazione del Pnrr nasce la prima software house pubblica a servizio del welfare”, recitava la nota. 3-I Spa è stata creata per essere la prima software house pubblica a servizio del welfare La società, a capitale interamente pubblico (il finanziamento sarebbe a carico dei tre enti in pari misura, ovvero15 milioni per ciascun istituto), si occuperà di attività di sviluppo, conduzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore dell’Inps, dell’Istat, dell’Inail, della presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, del ministero del Lavoro e delle altre pubbliche amministrazioni centrali. “L’obiettivo – ...