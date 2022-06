Diane Warren e Sofia Carson: “In Usa è casino totale sull’aborto” (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “Negli Usa è un casino totale! E’ come se stessimo andando indietro quando invece si pensava di andare avanti”. E’ il commento di Diane Warren, compositrice, presente al Taormina Film Festival per il film ‘Tell it like a Woman’ – una pellicola composta da sette cortometraggi firmati da sette registe, tutti sul tema della condizione femminile – intervenendo dopo le dichiarazioni forti di Eva Longoria in risposta a una domanda all’AdnKronos sulla recente sentenza della Corte Suprema Usa sull’aborto. “E’ un tema che deve riguardare anche la politica, perché qui sono in ballo i diritti umani – spiega Diane Warren – Occorre fare di tutto per lottare contro questa situazione e noi donne lo faremo, anche con la musica che va al cuore della gente”. Le fa eco ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “Negli Usa è un! E’ come se stessimo andando indietro quando invece si pensava di andare avanti”. E’ il commento di, compositrice, presente al Taormina Film Festival per il film ‘Tell it like a Woman’ – una pellicola composta da sette cortometraggi firmati da sette registe, tutti sul tema della condizione femminile – intervenendo dopo le dichiarazioni forti di Eva Longoria in risposta a una domanda all’AdnKronos sulla recente sentenza della Corte Suprema Usa. “E’ un tema che deve riguardare anche la politica, perché qui sono in ballo i diritti umani – spiega– Occorre fare di tutto per lottare contro questa situazione e noi donne lo faremo, anche con la musica che va al cuore della gente”. Le fa eco ...

