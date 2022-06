(Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu.(Adnkronos) - Botte e minacce dal giovane con il quale aveva una relazione da soli tre mesi, oltre al terrore di un matrimonio combinato. Un vero e proprio incubo per una ragazza spagnola di origine marocchina residente a, terminato dopo che gli agenti della squadra mobile del capoluogo hanno dato attuazione alla misura cautelare deldinei confronti del compagno, un 35enne di origine marocchina, dimorante a Cirimido, nel comasco. La giovane, fin dai primi giorni, si era resa conto dell'atteggiamento aggressivo e dominante del fidanzato che non mancava di insultarla e minacciarla, intimandole anche di cambiare modo di vestirsi e mettere il. La violenza, dapprima solo verbale, è poi degenerata, culminando in ripetute aggressioni con diverse contusioni sul corpo e sul volto. ...

Pubblicità

Il Sannio Quotidiano

È accaduto in corsoalle 5 di stamattina. La vittima è un albanese di 20 anni. La Polizia è ... VIGNATE,E RAPINA COETANEO E AGGREDISCE CC: ARRESTATO 17ENNE - Un italiano di 17 anni con ...Parco blindato e proteste Dal nostro inviatoIl via vai di motoscafi è continuo. Scendono ... Sono le cinque del pomeriggio, sotto il sole chela ragazza s'è come rianimata alla vista di ... Como: picchia la fidanzata per obbligarla a indossare velo, scatta divieto di avvicinamento Milano, 29 giu.(Adnkronos) – Botte e minacce dal giovane con il quale aveva una relazione da soli tre mesi, oltre al terrore di un matrimonio combinato. Un vero e proprio incubo per una ragazza spagno ...La superstar ieri per la festa del magnate Alan Howard, 58 anni, che ha affittato Villa Olmo per le celebrazioni del matrimonio con Parco blindato e proteste ...