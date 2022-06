Biden: "Nato più unita" e annuncia più forze Usa in Ue (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato dal vertice Nato a Madrid che gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare in Europa, anche in Germania e Italia dal punto di vista della difesa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il presidente Usa Joehato dal verticea Madrid che gli Stati Uniti rafranno la loro presenza militare in Europa, anche in Germania e Italia dal punto di vista della difesa ...

