Bergamo, uno fa il palo e l’altro tenta di sfilare il portafoglio a un 90enne: ma lui reagisce (Di mercoledì 29 giugno 2022) Bergamo. Stava tornando a casa per pranzo, quando ha sentito qualcuno frugargli nelle tasche ma ha avuto la prontezza di reagire. Vittima del tentato furto un anziano di 90 anni, che martedì mattina si è imbattuto in due giovani di origine rumena, sospettati di far parte di una banda di borseggiatori che si muove in città. Poco prima di mezzogiorno l’uomo stava percorrendo a piedi passaggio dei Canonici Lateranensi, tra via Camozzi e via Tasso, in pieno centro. All’ingresso della galleria era appostato un giovane di 25 anni, che si guardava in giro con fare sospetto. Poco più in là un altro ragazzo, che dopo un cenno con la testa del primo ha iniziato a pedinare l’anziano. Dopo alcuni passi il ladro ha cercato di sfilare il portafoglio dalla tasca posteriore destra dei pantaloni della vittima, ma ha dovuto fare i conti ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 giugno 2022). Stava tornando a casa per pranzo, quando ha sentito qualcuno frugargli nelle tasche ma ha avuto la prontezza di reagire. Vittima delto furto un anziano di 90 anni, che martedì mattina si è imbattuto in due giovani di origine rumena, sospettati di far parte di una banda di borseggiatori che si muove in città. Poco prima di mezzogiorno l’uomo stava percorrendo a piedi passaggio dei Canonici Lateranensi, tra via Camozzi e via Tasso, in pieno centro. All’ingresso della galleria era appostato un giovane di 25 anni, che si guardava in giro con fare sospetto. Poco più in là un altro ragazzo, che dopo un cenno con la testa del primo ha iniziato a pedinare l’anziano. Dopo alcuni passi il ladro ha cercato diildalla tasca posteriore destra dei pantaloni della vittima, ma ha dovuto fare i conti ...

