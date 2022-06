Alberto Matano parla per la prima volta dopo le nozze

Pubblicità

DietrolaNotizia : Alberto Matano a R101 parla della sua unione con Riccardo - RegalinoV : Alberto Matano parla del suo Riccardo: “Il primo passo l’ho fatto io” - ParliamoDiNews : Alberto Matano sul suo Riccardo: `Ho fatto io il primo passo` e svela quel dettaglio sul matrimonio #Gossip #Vip… - FQMagazineit : Alberto Matano parla per la prima volta del matrimonio con Riccardo Mannino: “Il primo passo l’ho fatto io. Eravamo… - mediterranew : Alberto Matano e Mara Venier in Premio Biagio Agnes... -

. Il giornalista e conduttore de 'La Vita in diretta' si è sposato lo scorso 11 giugno con il suo Riccardo. Il ricordo del coming out fatto alla famigliaè uno dei ...In questa normalità le persone si sono ritrovate e questo mi fa piacere...' Il giornalista lo confessa: 'Con mio marito sono stato io a fare la prima mossa', sempre in questo suo ...Nel segno della tradizione e del giornalismo più autorevole e rigoroso la XIV edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, andrà in onda alle 23.30 su ...Alberto Matano parla della convivenza col suo fidanzato e del recente matrimonio. Il famoso giornalista Rai e conduttore del seguitissimo programma La vita in diretta, ha raccontato la sua storia d'am ...