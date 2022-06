Agli hacker piace la sanità italiana (Di mercoledì 29 giugno 2022) Swascan anche nell’anno 2022 ha analizzato il settore sanitario tramite il servizio Cyber Risk Indicators. I dati raccolti ad aprile hanno permesso l'analisi di 30 strutture sanitarie sparse nella penisola italiana. Il Soc Service Team di Swascan ha deciso quindi di effettuare nuovamente l’analisi ad un anno di distanza per osservare se vi sono stati miglioramenti in termini di sicurezza informatica. Se da una parte il settore Healthcare nell’ultimo decennio ha subito una digitalizzazione senza eguali, dall’altra questa evoluzione ha attirato l’attenzione dei Criminal hacker. Luoghi critici come gli ospedali, infatti, non possono permettersi periodi di disservizio – questo li rende estremamente attraenti a criminali intenzionati a chiedere riscatti. L’analisi del 2022 Le vulnerabilità totali rilevate sono 1611, mentre gli IP esposti al pubblico sono ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 giugno 2022) Swascan anche nell’anno 2022 ha analizzato il settore sanitario tramite il servizio Cyber Risk Indicators. I dati raccolti ad aprile hanno permesso l'analisi di 30 strutture sanitarie sparse nella penisola. Il Soc Service Team di Swascan ha deciso quindi di effettuare nuovamente l’analisi ad un anno di distanza per osservare se vi sono stati miglioramenti in termini di sicurezza informatica. Se da una parte il settore Healthcare nell’ultimo decennio ha subito una digitalizzazione senza eguali, dall’altra questa evoluzione ha attirato l’attenzione dei Criminal. Luoghi critici come gli ospedali, infatti, non possono permettersi periodi di disservizio – questo li rende estremamente attraenti a criminali intenzionati a chiedere riscatti. L’analisi del 2022 Le vulnerabilità totali rilevate sono 1611, mentre gli IP esposti al pubblico sono ...

silvioderossi : RT @paoloigna1: l’evento del 30/6 #Nonapritequellaemail di @DigitalicMag e #DedaCloud @DEDAGROUP_ICT con #CheckPoint, vi aiuterà a difend… - countcontesza : Ragazzi fate attenzione agli attacchi hacker di Instagram - Attypal : RT @VMEnginesrl: ????Sicurezza in Cloud! ?Ecco gli errori che possono aprire le porte della tua azienda agli hacker e metterti nei guai! S… - VMEnginesrl : ????Sicurezza in Cloud! ?Ecco gli errori che possono aprire le porte della tua azienda agli hacker e metterti nei g… - Filomen83869405 : @AvellinoIina1 @kiamichrini Ma a me sembra che la polemica la stai aizzando tu te lo sto dicendo in modo gentile ,… -