Scafisti senza confini: un russo e un ucraino arrestati in Sicilia (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu – Che ci fanno un russo e un ucraino al largo delle coste Siciliane? Potrebbe sembrare la classica domanda di attacco per una qualunque barzelletta, di quelle che strappano sorrisi a denti stretti. Invece, purtroppo, la risposta in questo caso rivela una drammatica realtà e soprattutto un crimine odioso. Sì perché il russo e l’ucraino in questione sono stati arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La Squadra Mobile di Siracusa e i militari della Guardia di Finanza della sezione navale hanno infatti intercettato i due uomini – un 33enne e un 30enne – in seguito allo sbarco di 41 afghani e iraniani, avvenuto lo scorso 24 giugno. Traffico di esseri umani, un russo e un ucraino arrestati in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu – Che ci fanno une unal largo delle costene? Potrebbe sembrare la classica domanda di attacco per una qualunque barzelletta, di quelle che strappano sorrisi a denti stretti. Invece, purtroppo, la risposta in questo caso rivela una drammatica realtà e soprattutto un crimine odioso. Sì perché ile l’in questione sono statiper favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La Squadra Mobile di Siracusa e i militari della Guardia di Finanza della sezione navale hanno infatti intercettato i due uomini – un 33enne e un 30enne – in seguito allo sbarco di 41 afghani e iraniani, avvenuto lo scorso 24 giugno. Traffico di esseri umani, une unin ...

