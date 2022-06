Sampdoria, arriva la notizia su Quagliarella: la decisione sul futuro (Di martedì 28 giugno 2022) Fabio Quagliarella è sicuramente un esempio per i tanti giovani che si stanno affacciando alla Serie A: lui, alla soglia dei 40 anni, è ancora determinante per la sua squadra. L’attaccante campano è in blucerchiato da 7 anni e mezzo e ha contribuito a vittorie importanti. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante avrebbe fatto una scelta sul suo futuro e l’intenzione sarebbe quella di rinnovare un altro anno con la Samp. Quagliarella arriverà così a giocare a 40 anni in Serie A, un privilegio per pochi eletti. Fabio Quagliarella Sampdoria L’intesa verbale tra club ed entourage del giocatore è stata raggiunta e tra oggi e domani ci saranno le firme e l’annuncio ufficiale. Il rinnovo prevede un altro anno di contratto, ma con ingaggio dimezzato rispetto all’ultima stagione, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) Fabioè sicuramente un esempio per i tanti giovani che si stanno affacciando alla Serie A: lui, alla soglia dei 40 anni, è ancora determinante per la sua squadra. L’attaccante campano è in blucerchiato da 7 anni e mezzo e ha contribuito a vittorie importanti. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante avrebbe fatto una scelta sul suoe l’intenzione sarebbe quella di rinnovare un altro anno con la Samp.arriverà così a giocare a 40 anni in Serie A, un privilegio per pochi eletti. FabioL’intesa verbale tra club ed entourage del giocatore è stata raggiunta e tra oggi e domani ci saranno le firme e l’annuncio ufficiale. Il rinnovo prevede un altro anno di contratto, ma con ingaggio dimezzato rispetto all’ultima stagione, ...

Pubblicità

SampNews24 : #Brescia, #Perinetti avverte la #Sampdoria: «#Cistana? Forse se arriva lo sceicco…» - RealBarbagianni : Se non arriva Ostigard, un altro norvegese potrebbe vestire la maglia del Napoli: thorsby della sampdoria - TuttoSampdoria1 : #Sampdoria, arriva l’offerta per #Caputo. La #Lazio cerca l’attaccante - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Gabbia arriva per il ritiro? Il piano di #Faggiano -