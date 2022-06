Salva i bambini in mare e poi muore in spiaggia (Di martedì 28 giugno 2022) Prima il gesto eroico, poi il dramma. Un anziano turista ha Salvato alcuni bambini che stavano rischiando di annegare in mare, poi ha avuto un malore ed è morto. Tutto è accaduto attorno alle 19 di lunedì, all'altezza della... Leggi su europa.today (Di martedì 28 giugno 2022) Prima il gesto eroico, poi il dramma. Un anziano turista hato alcuniche stavano rischiando di annegare in, poi ha avuto un malore ed è morto. Tutto è accaduto attorno alle 19 di lunedì, all'altezza della...

