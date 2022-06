Pubblicità

TGCOM

Regina della dieta mediterranea, consumata calda o fredda, laè ideale per mangiare in modo sostenibile e con ingredienti di ...... all'Aperto (ricca presenza di vitamina D, grazie all'apporto dei raggi solari garantiti da un allevamento in ampi spazi esterni), Sfoglia Gialla (ideali per la preparazione di dolci efresca), ... Pasta, mon amour: perfetta in estate, è ideale in ogni stagione dell'anno Regina della dieta mediterranea, consumata calda o fredda, la pasta è ideale per mangiare in modo sostenibile e con ingredienti di stagione ...Ieri a Villacidro a conclusione di un'attività d’indagine scaturita a seguito di una denuncia querela formalizzata nel mese di aprile scorso da una donna 43enne, i carabinieri della locale Stazione ha ...