Meteo martedì: picchi di oltre 40°C, ma anche violenti temporali. Ecco dove (Di martedì 28 giugno 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Mentre l’anticiclone africano consolida il suo dominio sul Mediterraneo centrale, le correnti atlantiche relative a un vortice sul Regno Unito si stanno organizzando per raggiungere dopo Spagna e Francia anche parte dell’Italia. Sotto la lente il transito di un fronte nella giornata di martedì che riuscirà a scavalcare l’arco alpino entrando franco sulle regioni settentrionali a iniziare da quelle di Nordovest. I contrasti termici con la massa d’aria calda presente fanno temere fenomenologie molto forti e badate bene che non è un timore legato alla pioggia, quella ci vuole, ma non ci vogliono nubifragi, grandinate e colpi di vento che invece allo stato attuale sembrano assai probabili. Meteo MARTEDI’ 28 GIUGNO. martedì intenso fronte temporalesco in ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 giugno 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Mentre l’anticiclone africano consolida il suo dominio sul Mediterraneo centrale, le correnti atlantiche relative a un vortice sul Regno Unito si stanno organizzando per raggiungere dopo Spagna e Franciaparte dell’Italia. Sotto la lente il transito di un fronte nella giornata diche riuscirà a scavalcare l’arco alpino entrando franco sulle regioni settentrionali a iniziare da quelle di Norst. I contrasti termici con la massa d’aria calda presente fanno temere fenomenologie molto forti e badate bene che non è un timore legato alla pioggia, quella ci vuole, ma non ci vogliono nubifragi, grandinate e colpi di vento che invece allo stato attuale sembrano assai probabili.MARTEDI’ 28 GIUGNO.intenso fronte temporalesco in ...

