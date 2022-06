Magda Swider | “Indossare Valentino? Non solo un onore | ma un sogno”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 28 giugno 2022)è una modella che sogna dil’abito rossoma, nel frattempo, ha concretizzato un altro, quello di partecipare al red carpet del Festival di Cannes dove ha proposto look meravigliosi. Noi di VelvetMAG abbiamo avuto l’opportunità di chiacchierare con, parlando degli obiettivi raggiunti, quelli prefissati e soprattutto dei suoi sogni. L’alta moda italiana piace moltissimo a, modella di origini polacche che di recente ha calcato uno dei red carpet più amati al mondo, quello del Festival di Cannes. Per l’edizione 2022, ha proposto diversi look uno più glamour dell’altro, anche se il suo preferito è quello rosa metallizzato di Christophe Guillarmé. Crediti: John SansomClasse 1992, ...