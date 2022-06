La Russia esclusa dal prossimo G20?  La risposta di Draghi scatena l’ira di Putin

Pubblicità

Nel castello della Baviera è arrivato anche il presidente che a ottobre ospiterà il G20 e avrà una bella gatta da pelare: conciliare la presenza dellacon quella degli altri Stati . Un tema ...Ha detto che dall'inizio del confitto laha lanciato 3.800 missili, i massacri dei civili ...non sarà al G20 La presenza di Putin al G20 Per ora per la presidenza indonesiana è statala ... Russia esclusa dal prossimo G20 La risposta di Draghi scatena l’ira di Putin Per il nostro premier «il presidente Widodo lo esclude, con noi è stato categorico», Putin «non verrà, magari farà un intervento da remoto». Per i russi «non spetta a Draghi decidere. Probabilmente ha ...Il presidente del Consiglio riferisce la posizione degli indonesiani, che ospiteranno il summit. E cita un proverbio («quando gli elefanti lottano, l’erba soffre») per chiedere più condivisione ...