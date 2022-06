La mostra collettiva al Museo Civico di Noto per difendere i nostri mari

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 giugno 2022)è cittadina posta all’estremo sud della costa jonica siciliana. Da qualche anno questo centro barocco riscuote un altissimo gradimento tra turisti provenienti da ogni parte del pianeta. La nuova fama divale assai più di quella solitamente attribuita a una semplice tappa da grand tour. Qui francesi e olandesi, milanesi e bolognesi quest’anno (inspiegabilmente anche residente degli Emirati) hanno deciso di costruire o ristrutturare seconde case, sia all’interno dello spazio urbano che nei dintorni, per farne ville sopra le colline che degradano verso Avola o vigneti nella pianura antistante in direzione Pachino. Oltre che per le sue celebrate costruzioni in stile baroccoè famosa per il mare che sta ai suoi piedi, un pezzo di costa che grazie all’osai orienta di Marzamemi voluta dal WWF ha conservato un fascino che ha ...