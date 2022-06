Cremonese | doppio colpo in arrivo | Zanimacchia e Chiriches per Alvini

(Di martedì 28 giugno 2022) Laè pronta a chiudere per un: inperLaè pronta a piazzare due colpi importanti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano. I grigiorossi stanno definendo le ultime situazioni per portarea titolo definitivo dalla Juve. L’altro innesto riguarda la difesa condel Sassuolo molto vicino. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

