Classifica canzoni del momento Giugno 2022: hit parade top 20 (Di martedì 28 giugno 2022) In vetta alla Classifica di Giugno i BTS con "Yet to come", sul podio anche Black Eyed Peas con Shakira, David Guetta e Drake Tornano i BTS per celebrare nove anni di grandi successi ma proiettati anche verso un futuro dove il meglio deve ancora arrivare. Nel loro nuovo progetto "Proof" ovvero tre dischi con 35 brani è presente anche "Yet to come" che ha conquista la vetta di questa speciale Top 20 nel mese di Giugno 2022. Nello sguardo al passato sono presenti gli errori, i rimpianti ma anche i successi e gli obiettivi centrati. Un percorso lungo e non sempre facile. Con oltre 111 milioni di visualizzazioni è tra i 10 video più visualizzati al mondo secondo questa speciale Classifica. Il videoclip è diretto da Yong Seok Choi e mostra la K band all'interno di uno scenario desertico dove appaiono in ...

