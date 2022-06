Bisogna rifare il centrodestra (Di martedì 28 giugno 2022) Ai ballottaggi di domenica il centrodestra ha perso quasi dappertutto. Nella “Fatal Verona” anzitutto, che per noi milanisti fu davvero fatale. Ma anche a Catanzaro, dove il centrodestra si è presentato diviso. Il cosiddetto Fronte Progressista ha vinto a Piacenza (neo Sindaco Katia Tarasconi), Parma (neo Sindaco Michele Guerra), Monza (neo sindaco Paolo Pilotto), Cuneo (neo sindaco Patrizia Manassero) e Carrara (neo sindaco Serena Arrighi). Sono tutte città governate finora dal centrodestra. Si è riconfermato il centrodestra in qualche comune, come a Sesto San Giovanni (dove il sindaco uscente Roberto Di Stefano ha potuto dichiarare trionfante che “Sesto San Giovanni non sarà mai più la Stalingrado d’Italia”) e a Magenta, dove è stato eletto Luca Del Gobbo (lo cito perché è stato mio assessore in Regione Lombardia). Ma ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 giugno 2022) Ai ballottaggi di domenica ilha perso quasi dappertutto. Nella “Fatal Verona” anzitutto, che per noi milanisti fu davvero fatale. Ma anche a Catanzaro, dove ilsi è presentato diviso. Il cosiddetto Fronte Progressista ha vinto a Piacenza (neo Sindaco Katia Tarasconi), Parma (neo Sindaco Michele Guerra), Monza (neo sindaco Paolo Pilotto), Cuneo (neo sindaco Patrizia Manassero) e Carrara (neo sindaco Serena Arrighi). Sono tutte città governate finora dal. Si è riconfermato ilin qualche comune, come a Sesto San Giovanni (dove il sindaco uscente Roberto Di Stefano ha potuto dichiarare trionfante che “Sesto San Giovanni non sarà mai più la Stalingrado d’Italia”) e a Magenta, dove è stato eletto Luca Del Gobbo (lo cito perché è stato mio assessore in Regione Lombardia). Ma ...

