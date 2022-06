Arsenal, visite ok per Gabriel Jesus: manca soltanto l’annuncio (Di martedì 28 giugno 2022) Gabriel Jesus ha superato le visite mediche e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Manchester City L’Arsenal è pronta ad accogliere il nuovo arrivo Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano ha superato oggi le visite mediche e manca soltanto l’annuncio ufficiale dei club. I Gunners hanno trovato l’accordo con il giocatore e con il Manchester City sulla base di 45 milioni. Lo riporta Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022)ha superato lemediche e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Manchester City L’è pronta ad accogliere il nuovo arrivo. L’attaccante brasiliano ha superato oggi lemediche eufficiale dei club. I Gunners hanno trovato l’accordo con il giocatore e con il Manchester City sulla base di 45 milioni. Lo riporta Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #GabrielJesus ha terminato le visite mediche con l'#Arsenal ?? - calciomania__ : #arsenal visite mediche per #GabrielJesus manca solo l'ufficialità #calciomercato - junews24com : Gabriel Jesus Arsenal, è fatta: la Juventus dice addio al brasiliano. I dettagli - - Mr_piolifan : @DupsVLF Jesus? Chi non ha peccato scagli la prima pietra. Mi sa che sta già facendo le visite mediche con l'Arsenal ?? - house_gunners : ??Gabriel #Jesus è arrivato a #Londra per svolgere le solite visite mediche! Tutto fatto, come già detto negli scors… -