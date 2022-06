Arresto ex gip: De Benedictis condannato a 12 anni 8 mesi (Di martedì 28 giugno 2022) La gup del Tribunale di Lecce Laura Liguori ha condannato alla pena di 12 anni e 8 mesi di reclusione l'ex gip di Bari Giuseppe De Benedictis, accusato - in concorso con l'imprenditore agricolo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) La gup del Tribunale di Lecce Laura Liguori haalla pena di 12e 8di reclusione l'ex gip di Bari Giuseppe De, accusato - in concorso con l'imprenditore agricolo ...

