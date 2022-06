Wimbledon 2022, match interrotti per pioggia: slittano Sinner e Trevisan-Cocciaretto (Di lunedì 27 giugno 2022) Wimbledon 2022 è iniziato tra l’euforia generale, per una nuova edizione…che somiglia però molto a quelle precedenti; non solo in quanto a spettacolo offerto in campo, però, ma anche considerando le frequenti interruzioni a causa della pioggia. Dopo un primo stop durante la mattina di oggi, lunedì 27 giugno, i giocatori hanno dovuto constatare una nuova frenata nel primo pomeriggio, circa alle ore 15.50. Le precipitazioni, seppur incostanti, mettono in pericolo l’incolumità dei tennisti a causa della possibilità di scivolare sull’erba, già di per sé scivolosa appunto. Tra gli incontri interrotti per pioggia vi è anche Norrie-Andujar, peraltro in procinto di terminare, il primo dei due match che precedono l’esordio di Jannik Sinner. Discorso simile in riferimento a ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022)è iniziato tra l’euforia generale, per una nuova edizione…che somiglia però molto a quelle precedenti; non solo in quanto a spettacolo offerto in campo, però, ma anche considerando le frequenti interruzioni a causa della. Dopo un primo stop durante la mattina di oggi, lunedì 27 giugno, i giocatori hanno dovuto constatare una nuova frenata nel primo pomeriggio, circa alle ore 15.50. Le precipitazioni, seppur incostanti, mettono in pericolo l’incolumità dei tennisti a causa della possibilità di scivolare sull’erba, già di per sé scivolosa appunto. Tra gli incontripervi è anche Norrie-Andujar, peraltro in procinto di terminare, il primo dei dueche precedono l’esordio di Jannik. Discorso simile in riferimento a ...

