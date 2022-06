Tennis, Race Atp verso Torino: Berrettini è dodicesimo, in testa Nadal davanti a Tsitsipas (Di lunedì 27 giugno 2022) La classifica della Race Atp verso le Finals di Torino, in programma al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre prossimi. La situazione aggiornata al 27 giugno 2022 vede saldamente al comando Rafael Nadal, che per la prima volta in carriera arriva a Wimbledon con la possibilità di inseguire ancora il Grande Slam. Lo spagnolo precede Stefanos Tsitsipas, che rispetto alla settimana scorsa ha superato in seconda posizione Carlos Alcaraz. Per quanto riguarda gli italiani, Matteo Berrettini è stabile al dodicesimo posto dopo essere risalito grazie alle vittorie dei tornei di Stoccarda e del Queen’s, mentre Jannik Sinner si trova al quindicesimo posto. Wimbledon è alle porte ma il torneo non darà punti, in seguito alla decisione dell’All England Club e della LTA di escludere ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) La classifica dellaAtple Finals di, in programma al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre prossimi. La situazione aggiornata al 27 giugno 2022 vede saldamente al comando Rafael, che per la prima volta in carriera arriva a Wimbledon con la possibilità di inseguire ancora il Grande Slam. Lo spagnolo precede Stefanos, che rispetto alla settimana scorsa ha superato in seconda posizione Carlos Alcaraz. Per quanto riguarda gli italiani, Matteoè stabile alposto dopo essere risalito grazie alle vittorie dei tornei di Stoccarda e del Queen’s, mentre Jannik Sinner si trova al quindicesimo posto. Wimbledon è alle porte ma il torneo non darà punti, in seguito alla decisione dell’All England Club e della LTA di escludere ...

