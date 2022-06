Siccità, Curcio: “Razionamento acqua in ore diurne non escluso” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “In alcune zone del Paese non possiamo escludere un Razionamento dell’acqua e quindi la chiusura della distribuzione durante le ore diurne”. Lo ha affermato il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, a SkyTg24. “Per dichiarare lo stato di emergenza è importante capire quali misure adottare per mitigare l’emergenza stessa. I criteri li stiamo definendo con le regioni e soprattutto le misure. Penso nelle prossime giornate, al massimo prossime due settimane avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione dello stato di emergenza”, le parole del capo della Protezione Civile. “Sono anni che parliamo di cambiamenti climatici, si discute su cosa siano i cambiamenti climatici, di come impattano sul nostro territorio questo periodo è una fotografia fedele di questi ragionamenti. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “In alcune zone del Paese non possiamo escludere undell’e quindi la chiusura della distribuzione durante le ore”. Lo ha affermato il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio, a SkyTg24. “Per dichiarare lo stato di emergenza è importante capire quali misure adottare per mitigare l’emergenza stessa. I criteri li stiamo definendo con le regioni e soprattutto le misure. Penso nelle prossime giornate, al massimo prossime due settimane avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione dello stato di emergenza”, le parole del capo della Protezione Civile. “Sono anni che parliamo di cambiamenti climatici, si discute su cosa siano i cambiamenti climatici, di come impattano sul nostro territorio questo periodo è una fotografia fedele di questi ragionamenti. ...

