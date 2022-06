Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di lunedì 27 giugno: I dammi il la, montepremi e parola vincente di stasera (Di lunedì 27 giugno 2022) Reazione a Catena 2022. Torna puntuale anche di domenica su Rai 1 il quiz Reazione a Catena. Dopo la puntata di ieri in cui i campioni purtroppo non sono riusciti ad aggiudicarsi il montepremi, questa sera alle 18.45 l’appuntamento su Rai 1 riprenderà come al solito. L’appuntamento è sempre lo stesso: quello con l’imperdibile programma estivo di Rai 1 che fa allenare la mente. Grazie al garbo e alla simpatia del conduttore Marco Liorni, il programma appassiona migliaia e migliaia di telespettatori per poi dare la linea agli aggiornamenti del TG1 in diretta. Protagoniste dell’amato quiz sono due squadre, pronte a sfidarsi a colpi di parole per provare a portarsi a casa il montepremi finale! Reazione a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022). Torna puntuale anche di domenica su Rai 1 il quiz. Dopo la puntata di ieri in cui ipurtroppo nonriusciti ad aggiudicarsi il, questa sera alle 18.45 l’appuntamento su Rai 1 riprenderà come al solito. L’appuntamento è sempre lo stesso: quello con l’imperdibile programma estivo di Rai 1 che fa allenare la mente. Grazie al garbo e alla simpatia del conduttore Marco Liorni, il programma appassiona migliaia e migliaia di telespettatori per poi dare la linea agli aggiornamenti del TG1 in diretta. Protagoniste dell’amato quizdue squadre, pronte a sfidarsi a colpi di parole per provare a portarsi a casa ilfinale!a ...

Pubblicità

CorriereCitta : Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di lunedì 27 giugno: I dammi il la, montepremi e parola vincente di sta… - POES1ASENZAVELI : Stavo in camera mia e sento papà urlare “ULTIMOOO”, sono corsa in sala: stava guardando reazione a catena e c'erano… - lovinatsu : reazione a catena parole pesce b fusto mio padre dice barile mio fratello dice birra arrivo io: BONO - MariannaDeSimo2 : Per fortuna Francesca dei 'Dammi il là' di Reazione a Catena non è stata eliminata...???? - lvc4rio : sono troppo vecchia anche per reazione a catena forse -