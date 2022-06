Rampelli: vittoria del centrosinistra? Date un pallottoliere a Letta, non sa fare i conti (Di lunedì 27 giugno 2022) “Se c’è una lezione da dare, intanto penso che vada data al centrosinistra ed è una lezione di matematica – dice Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e parlamentare di Fratelli d’Italia ai microfoni del Tg1 commentando i risultati dei ballottaggi. – Letta ha bisogno di un pallottoliere oltre che di migliori suggeritori. Il centrodestra vinto in 3 Comuni capoluogo di regione su 4 che sono andati al voto. Su 26 Comuni capoluogo di provincia il centrodestra ne ha vinti 15”. Non solo: “Nei Comuni al di sopra dei 15mila abitanti il centrodestra – aggiunge Rampelli spegnendo l’entusiasmo fuori luogo di Letta – ne ha vinti 58 sindaci ( ne aveva 54), il centrosinistra ne aveva 48 e ha vinto in 38. Anche l’informazione va fatta in maniera corretta altrimenti i cittadini ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) “Se c’è una lezione da dare, intanto penso che vada data aled è una lezione di matematica – dice Fabiovicepresidente della Camera e parlamentare di Fratelli d’Italia ai microfoni del Tg1 commentando i risultati dei ballottaggi. –ha bisogno di unoltre che di migliori suggeritori. Il centrodestra vinto in 3 Comuni capoluogo di regione su 4 che sono andati al voto. Su 26 Comuni capoluogo di provincia il centrodestra ne ha vinti 15”. Non solo: “Nei Comuni al di sopra dei 15mila abitanti il centrodestra – aggiungespegnendo l’entusiasmo fuori luogo di– ne ha vinti 58 sindaci ( ne aveva 54), ilne aveva 48 e ha vinto in 38. Anche l’informazione va fatta in maniera corretta altrimenti i cittadini ...

