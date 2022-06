Pubblicità

WRicciardi : detta a marzo sulla base di dati oggettivi, tutto il resto e’ fuffa: picco di contagi a luglio e insidie nascoste - - StraNotizie : Omicron 5, Pregliasco: 'Picco contagi a luglio, nuova variante in autunno' - telodogratis : Omicron 5, Pregliasco: “Picco contagi a luglio, nuova variante in autunno” - leggoit : #omicron 5, il picco arriverà a luglio. Pregliasco: «Prima o poi infetterà tutti. In autunno nuova variante» - infoitsalute : Omicron 5, Pregliasco: 'Picco contagi a luglio, nuova variante in autunno' -

Mi aspetto ildi5 a fine luglio e poi in autunno una nuova variante, per la quale dovrebbe esserci il vaccino adatto'. 'Covid, tre pazienti con sintomi su 10 rifiutano il tampone per ...Mi aspetto ildi5 a fine luglio e poi in autunno una nuova variante, per la quale dovrebbe esserci il vaccino adatto'. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ' Un Giorno da Pecora ' , il ...Il Covid per Pregliasco non si è affatto «raffreddorizzato, Omicron è ben altro che un raffreddore. Mi aspetto il picco di Omicron5 a fine luglio, e poi in autunno una nuova variante, per la quale ...Certo, nulla in confronto ai 200mila contagi giornalieri, registrati nel Gennaio del picco Omicron. Aumentano le diagnosi quindi e così anche i ricoveri. Sembra che nei reparti ordinari ci siano ad ...