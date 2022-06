Milan, Leao: “Col Sassuolo sembrava di essere a San Siro” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Sono ancora giovane e so che devo crescere sotto tutti i punti di vista. Però pensare di essere considerato un esempio per i più giovani certamente mi rende molto felice. Ma è anche una responsabilità, una cosa da tenere bene a mente ogni giorno”. Lo ha detto Rafa Leao a Login, mensile del Corriere della Sera su innovazione e tecnologia. “Il calcio senza tifosi è un’altra cosa – prosegue Rafael Leao – non c’è altro da aggiungere. Quest’anno a San Siro è venuto a sostenerci oltre un milione di persone totali, senza considerare quante volte in trasferta era come giocare in casa: a Reggio Emilia, nella gara decisiva, sembrava di essere a Milano. E poi la marea di gente che ci ha accolti al nostro ritorno in città e il giorno dopo nella parata col pullman scoperto”. ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) “Sono ancora giovane e so che devo crescere sotto tutti i punti di vista. Però pensare diconsiderato un esempio per i più giovani certamente mi rende molto felice. Ma è anche una responsabilità, una cosa da tenere bene a mente ogni giorno”. Lo ha detto Rafaa Login, mensile del Corriere della Sera su innovazione e tecnologia. “Il calcio senza tifosi è un’altra cosa – prosegue Rafael– non c’è altro da aggiungere. Quest’anno a Sanè venuto a sostenerci oltre un milione di persone totali, senza considerare quante volte in trasferta era come giocare in casa: a Reggio Emilia, nella gara decisiva,dio. E poi la marea di gente che ci ha accolti al nostro ritorno in città e il giorno dopo nella parata col pullman scoperto”. ...

