McCartney che duetta con Lennon in video è una sfida ingiusta al tempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Paul McCartney ha preso in mano la situazione al Festival di Glastonbury, tornato gioiosamente a inaugurare la tradizionale stagione dei grandi raduni all’aperto d’Oltremanica, di cui avevamo scoperto di sentire la mancanza. L’ha fatto festeggiando così il suo ottantesimo compleanno e provocando una doppia agnizione diffusa: 1. Oddio uno dei due Beatles ancora vivi ha 80 anni. 2. Non solo ha 80 anni ma li festeggia sul palco suonando davanti a centinaia di migliaia di fan un set di 35 pezzi. Ma questo è solo l’inizio, perché quando il re chiama i sudditi rispondono e Paul si è tolto il capriccio di ospitare nel suo show due personaggi adorati dai cultori del classic rock, ovvero un sempreverde Bruce Springsteen, che più passa il tempo più diventa una figura faulkneriana (insieme hanno suonato “Glory Days” del Boss e “I Wanna Be Your Man” dei ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 giugno 2022) Paulha preso in mano la situazione al Festival di Glastonbury, tornato gioiosamente a inaugurare la tradizionale stagione dei grandi raduni all’aperto d’Oltremanica, di cui avevamo scoperto di sentire la mancanza. L’ha fatto festeggiando così il suo ottantesimo compleanno e provocando una doppia agnizione diffusa: 1. Oddio uno dei due Beatles ancora vivi ha 80 anni. 2. Non solo ha 80 anni ma li festeggia sul palco suonando davanti a centinaia di migliaia di fan un set di 35 pezzi. Ma questo è solo l’inizio, perché quando il re chiama i sudditi rispondono e Paul si è tolto il capriccio di ospitare nel suo show due personaggi adorati dai cultori del classic rock, ovvero un sempreverde Bruce Springsteen, che più passa ilpiù diventa una figura faulkneriana (insieme hanno suonato “Glory Days” del Boss e “I Wanna Be Your Man” dei ...

