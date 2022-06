L' isola devastata nell' estate torrida - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

marnatv : Sono devastata. #isola -

RaiNews

Nel luglio 2021, la Sardegna fuda terribili incendi in una delle estati più torride di sempre, soprattutto nell'area del Montiferru, in provincia di Oristano. Furono distrutti boschi, aziende agricole, allevamenti, case: ...Durante un volo di routine nei cieli asiatici, l'equipaggio di un aereo di linea si vede improvvisamente impegnato in una pericolosa missione di salvataggio su un'da un disastro. Su ... Battaglia per l'Isola dei serpenti: nuove foto satellitari mostrano i segni del conflitto e una stima dei danni fino a un miliardo di euro. Particolarmente colpita Cuglieri, nel cui territorio (precisamente in località Tanca Manna) si trova il Patriarca (foto sotto), l’olivastro millenario ...Sull’isola ci sono dei tempi morti tali da stare da soli e riflettere ... Non era facile perché ancora eri nel mood di tre mesi nella Casa che in qualche modo ti devastano. C’era il dover uscire da un ...