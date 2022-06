Isola puntata speciale? Cosa accadrà per la finale (Di lunedì 27 giugno 2022) L’Isola dei famosi si appresta a incoronare il vincitore assoluto di questa edizione e i naufraghi si preparano al grande momento, dopo 99 giorni di permanenza in Honduras. LEGGI ANCHE : — Isola, ‘potrebbe esserci un interesse per l’argentina’: Cosa rivela Nicolas agli altri naufraghi Quest’anno come l’anno scorso, causa protocolli sanitari obbligatori per via del Covid, la finale si svolgerà direttamente in Honduras, con l’incoronazione del vincitore direttamente sulla spiaggia che ha ospitato gli Isolani per tutte queste settimane. Il periodo di quarantena obbligatorio in caso di ritorno dall’estero avrebbe reso praticamente impossibile la proclamazione del vincitore nello studio di Canale 5 in Italia, come avveniva fino a qualche edizione fa. La produzione ha però promesso un finalissima ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 giugno 2022) L’dei famosi si appresta a incoronare il vincitore assoluto di questa edizione e i naufraghi si preparano al grande momento, dopo 99 giorni di permanenza in Honduras. LEGGI ANCHE : —, ‘potrebbe esserci un interesse per l’argentina’:rivela Nicolas agli altri naufraghi Quest’anno come l’anno scorso, causa protocolli sanitari obbligatori per via del Covid, lasi svolgerà direttamente in Honduras, con l’incoronazione del vincitore direttamente sulla spiaggia che ha ospitato glini per tutte queste settimane. Il periodo di quarantena obbligatorio in caso di ritorno dall’estero avrebbe reso praticamente impossibile la proclamazione del vincitore nello studio di Canale 5 in Italia, come avveniva fino a qualche edizione fa. La produzione ha però promesso un finalissima ...

lauraRo26721834 : @gfvipnews_ @IsolaDeiFamosi @ilaryblasi @vladiluxuria @NicoSavi @bravoAlvin Grazie a Dio è finita! Non seguirò mai… - gherbitz : Questa cosa che domani c'é la puntata e non abbiamo notizie dei naufraghi da giovedí, mi lascia molto perplessa. E… - cavallo_susie : @di_reddito Idem, però io non ho neanche visto nessuna puntata dell’isola dei famosi. Sono peggio. - Sfigatto : BENVENUTI AD UNA NUOVA PUNTATA DE 'L'ISOLA DELLA PICCOLA FLO' #90GIORNIPERINNAMORARSI - _serietv : Floriana lo aveva detto dalla prima puntata raccomandato Ed eccolo qua che vince domani Bravo #nicolas… -