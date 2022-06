Inter, non solo il PSG su Skriniar: un altro top club piomba sul difensore! (Di lunedì 27 giugno 2022) Da diversi giorni, ormai, sappiamo del forte Interesse da parte del Psg per Milan Skriniar. Il centrale difensivo sembra essere sempre più indirizzato a lasciare l’Inter, ma potrebbe non farlo in direzione Parigi. Proprio in questi ultimi minuti, infatti, Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo Twitter ha riportato dell’Interessamento di un nuovo top club verso Skriniar: si tratterebbe del Chelsea. Skriniar-Inter-CalciomercatoInter e Chelsea hanno praticamente definito la trattativa che riporterà Romelu Lukaku in nerazzurro, ma adesso però potrebbero imbastire dei nuovi discorsi inerenti al centrale difensivo slovacco. Il Chelsea, tuttavia, continua a lavorare su più fronti: da giorni, infatti, è noto il gradimento dei Blues ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022) Da diversi giorni, ormai, sappiamo del forteesse da parte del Psg per Milan. Il centrale difensivo sembra essere sempre più indirizzato a lasciare l’, ma potrebbe non farlo in direzione Parigi. Proprio in questi ultimi minuti, infatti, Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo Twitter ha riportato dell’essamento di un nuovo topverso: si tratterebbe del Chelsea.-Calciomercatoe Chelsea hanno praticamente definito la trattativa che riporterà Romelu Lukaku in nerazzurro, ma adesso però potrebbero imbastire dei nuovi discorsi inerenti al centrale difensivo slovacco. Il Chelsea, tuttavia, continua a lavorare su più fronti: da giorni, infatti, è noto il gradimento dei Blues ...

