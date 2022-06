Idris Elba offre un miliardo di sterline per Channel 4 (Di lunedì 27 giugno 2022) Luther a caccia di nuove piste con un’offerta da un miliardo di sterline per Channel 4 Sunday Times, di Rosamun Urwin e Jamie Nimmo, pag. 3 Dopo aver interpretato un detective televisivo, essere stato un DJ e aver lanciato il suo vino, l’attore Idris Elba si sta espandendo ancora una volta, guidando un tentativo da un miliardo di sterline di acquistare l’emittente. Nel suo curriculum può già annoverare attori, DJ, produttori musicali, conduttori di podcast, produttori di vino e proprietari di bar. Ora Idris Elba sta per aggiungere un nuovo ruolo: guidare un’offerta da circa 1 miliardo di sterline per Channel 4. Elba, 49 anni, è in trattative con Marc Boyan, un ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 27 giugno 2022) Luther a caccia di nuove piste con un’offerta da undiper4 Sunday Times, di Rosamun Urwin e Jamie Nimmo, pag. 3 Dopo aver interpretato un detective televisivo, essere stato un DJ e aver lanciato il suo vino, l’attoresi sta espandendo ancora una volta, guidando un tentativo da undidi acquistare l’emittente. Nel suo curriculum può già annoverare attori, DJ, produttori musicali, conduttori di podcast, produttori di vino e proprietari di bar. Orasta per aggiungere un nuovo ruolo: guidare un’offerta da circa 1diper4., 49 anni, è in trattative con Marc Boyan, un ...

