Grillo ancora contro il termovalorizzatore. Così sul dl Aiuti il M5s rischia di implodere (Di lunedì 27 giugno 2022) Il leader e fondatore del Movimento 5 stelle continua ad attaccare la proposta del termovalorizzatore per risolvere il problema rifiuti di Roma, proponendo un'alternativa sul suo blog. E' la “tecnologia senza fiamma” quella da controproporre a chi sostiene l'idea del termovalorizzatore: secondo Grillo infatti da 10/15 anni i suoi “informatori esperti” parlano di una nuova tecnologia italiana in grado di azzerare i sottoprodotti nocivi delle combustioni, perfetta anche per trattare i rifiuti industriali particolarmente pericolosi. “La soluzione migliore per Roma!” aggiunge su Twitter. E' l'ennesimo strappo politico da parte del Movimento 5 stelle rispetto al termovalorizzatore di Roberto Gualtieri, appoggiato dal Pd e da Calenda. La trattativa sullo smaltimento dei rifiuti nella capitale per il ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 giugno 2022) Il leader e fondatore del Movimento 5 stelle continua ad attaccare la proposta delper risolvere il problema rifiuti di Roma, proponendo un'alternativa sul suo blog. E' la “tecnologia senza fiamma” quella daproporre a chi sostiene l'idea del: secondoinfatti da 10/15 anni i suoi “informatori esperti” parlano di una nuova tecnologia italiana in grado di azzerare i sottoprodotti nocivi delle combustioni, perfetta anche per trattare i rifiuti industriali particolarmente pericolosi. “La soluzione migliore per Roma!” aggiunge su Twitter. E' l'ennesimo strappo politico da parte del Movimento 5 stelle rispetto aldi Roberto Gualtieri, appoggiato dal Pd e da Calenda. La trattativa sullo smaltimento dei rifiuti nella capitale per il ...

fattoquotidiano : L’uomo che li ha creati e che può ancora distruggerli proverà a tenere assieme ciò che è rimasto dei #CinqueStelle.… - alieno54 : @maxpesciolino Ancora dei 5s? Io stavo al tavolo ambiente di Roma e sono uscito nel 2016 quando Grillo annullo la s… - EmanuelaMorell1 : #FattoQuotidiano #27giugno2022 So che i tanti ora fermi nell'astensione attendono di correre ancora in cabina. Cor… - antonialaco00 : @erretti42 Non doveva entrare, l'operazione l'ha fatta Grillo e lui all'epoca non era ancora stato confermato presi… - Civetta46262114 : RT @janavel7: Ma qualcuno sta ancora a sentire 'sto cialtrone? Emergenza rifiuti, Beppe Grillo: 'Ho io la soluzione a tutti i problemi di… -