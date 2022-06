Farmacie online: un trend in crescita continua (Di lunedì 27 giugno 2022) Sempre più smart, veloci e sicuri gli acquisti degli italiani che scelgono di comprare on line. Anche settori che, fino a qualche tempo fa, erano saldamente ancorati ai negozi fisici, ormai, segnano un trend positivo nelle vendite sul web. Caso emblematico è proprio quello delle Farmacie che, sempre più spesso, aprono negozi on line di successo. Pagamenti sicuri, operatività h24 e 7/7, ampia scelta di prodotti, consegne rapide e sempre la disponibilità di espertipronti a dare un consiglio o a suggerire il prodotto migliore, sono gli elementi chiave di questo trend. Tutte certezze, queste, che costituiscono i punti di forza anche dello shop on line di Farmacia Armani, un e-commerce autorizzato, dal Ministero della Salute, alla vendita on line di farmaci da banco e di integratori alimentari selezionati e realizzati solo con ingredienti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022) Sempre più smart, veloci e sicuri gli acquisti degli italiani che scelgono di comprare on line. Anche settori che, fino a qualche tempo fa, erano saldamente ancorati ai negozi fisici, ormai, segnano unpositivo nelle vendite sul web. Caso emblematico è proprio quello delleche, sempre più spesso, aprono negozi on line di successo. Pagamenti sicuri, operatività h24 e 7/7, ampia scelta di prodotti, consegne rapide e sempre la disponibilità di espertipronti a dare un consiglio o a suggerire il prodotto migliore, sono gli elementi chiave di questo. Tutte certezze, queste, che costituiscono i punti di forza anche dello shop on line di Farmacia Armani, un e-commerce autorizzato, dal Ministero della Salute, alla vendita on line di farmaci da banco e di integratori alimentari selezionati e realizzati solo con ingredienti ...

