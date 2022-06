Come resistere meglio all'ondata di caldo di queste ultime settimane? (Di lunedì 27 giugno 2022) Photo by Max on Unsplash Il mantra dell’estate 2022? resistere al caldo senza sprecare energia (non solo elettrica). Da ripetere rigorosamente tre volte al giorno, mattina, pomeriggio e sera. Scherzi a parte, quando il termometro torna alla temperature africane, Come quest’anno, non bisogna sottovalutarlo, perché qualche rischio causato da una cattiva condotta lo corriamo tutti. Il più comune? La disidratazione. Ma anche cali di pressione (e di tensione), spossatezza, nausea, meno appetito. Come sopportare il caldo, quindi, anche quando non si è in spiaggia? Ecco qualche consiglio utile. Come resistere al caldo afoso di questi giorni L’azione imprescindibile per fronteggiare Caronte e resistere all’emergenza ... Leggi su amica (Di lunedì 27 giugno 2022) Photo by Max on Unsplash Il mantra dell’estate 2022?alsenza sprecare energia (non solo elettrica). Da ripetere rigorosamente tre volte al giorno, mattina, pomeriggio e sera. Scherzi a parte, quando il termometro torna alla temperature africane,quest’anno, non bisogna sottovalutarlo, perché qualche rischio causato da una cattiva condotta lo corriamo tutti. Il più comune? La disidratazione. Ma anche cali di pressione (e di tensione), spossatezza, nausea, meno appetito.sopportare il, quindi, anche quando non si è in spiaggia? Ecco qualche consiglio utile.alafoso di questi giorni L’azione imprescindibile per fronteggiare Caronte eall’emergenza ...

